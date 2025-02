O líder Sporting viu hoje reduzida para dois pontos a vantagem sobre o Benfica, ao empatar a dois golos na receção ao Arouca, em encontro da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Harder, aos 17 minutos, e Trincão, aos 74, apontaram os tentos dos ‘leões’, que viram o capitão Hjulmand ser expulso, aos 62, quando os forasteiros estavam na frente, com um autogolo de Rui Silva, aos oito, e um penálti de Henrique Araújo, aos 45+5.

Na classificação, o ‘onze’ de Rui Borges, que na última ronda tinha empatado 1-1 no Dragão, passou a somar 52 pontos, contra 50 do Benfica, que ganhou por 1-0 ao Santa Clara, nos Açores, enquanto o Arouca manteve-se em 12.º, com 24.