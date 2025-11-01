I Liga: Nacional regressa às derrotas na Choupana

O Nacional encerrou, este sábado, um ciclo de quatro jogos sem derrotas ao perder em casa frente ao Famalicão.
Em partida da 10.º jornada da I Liga, Antoine Joujou, aos 45’+1, fez o único golo da partida.
Refira-se que o Nacional ainda introduziu a bola na baliza adversária aos 52’, por intermédio de Zé Vítor, porém o golo foi invalidado por fora de jogo.
O mesmo Zé Vítor seria expulso aos 63’ por acumulação de amarelos.
Com este resultado, o Nacional permanece, à condição, no 10.º lugar com 11 pontos, no tentanto pode cair para o 13.º lugar no final da ronda.
Por seu turno, o Famalicão também mantém o 5.º lugar, agora com os mesmos 19 pontos do 4.º classificado, o Gil Vicente, que tem menos um jogo disputado.
Nos últimos tempos, Portugal tem assistido a uma crescente polémica sobre a possibilidade de proibir o uso da burca em espaços públicos. O tema, importado...
É hoje unanimemente aceite que vivemos tempos incertos, onde se torna muito difícil prever o que quer que seja. Ainda assim, arriscaria dizer que o grande...
Não me recordo de se dar tanta atenção às vestimentas das mulheres como se tem feito por estes dias. A minha, por exemplo, não há semana que não reivindique...
Tem sido um rodopio de tomadas de posse ou instalações de novos eleitos para as Autarquias da Região! É sempre um recomeço cheio de boas intenções e de...
«Querer ser livre é também querer livres os outros» Simone de Beauvoir (1949), O Segundo Sexo
Escolhi nascer madeirense na freguesia da Sé do Funchal....
Karl Loewenstein, jurista e politólogo alemão, exilado nos EUA após a ascensão do nazismo cunhou em 1937 o conceito de “militant democracy”: a “democracia...
Chamam-lhes furtos. Outros dizem que são mesmo roubos. Mas ninguém parece duvidar de que os tempos estão propícios aos chamados pequenos larápios, vulgo...
DO FIM AO INFINITO
Apresento-vos o meu amigo Etraud Seriac. Estão a ver aquele indivíduo além, sentado na esplanada à vossa esquerda, a beber uma cerveja? Aquele que parece...
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
1- Identifique um ou vários inimigos. Podem ser reais ou inventados. Não se esqueça: esses inimigos são a raiz de todos os males do povo, a saída airosa...
Vivemos num tempo em que os números parecem explicar tudo: orçamentos, rácios, metas, produtividade. Mas, como sugere Sanne Blauw em “O Poder dos Números”,...
A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites (APPNE–ASL) volta a promover, em parceria com o Circo Mundial,...
Um homem de 56 anos foi hospitalizado na madrugada desta segunda-feira, após ter sofrido uma intoxicação provocada pela inalação de um produto altamente...
O vereador do Partido Socialista na Câmara do Funchal vai apresentar na autarquia uma proposta para a criação da Polícia Municipal.
Esta é uma medida que,...
O Governo Regional está contra a aplicação injustificada de taxas que vai encarecer os voos da TAP no período de Natal e Ano Novo 2025-2025, refere a Secretaria...
O prémio do M1lhão do sorteio de sexta-feira, 31 de outubro de 2025, saiu na Madeira. O código vencedor foi BPM 29136, atribuído a uma aposta registada...
O deputado do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou que as novas regras de acesso ao curso de formação de agentes da PSP “não vão...
O preço das casas no Funchal continua a subir. De acordo com o estudo mais recente do Idealista, o portal líder em Portugal de compra e venda de casas,...
A cidade do Funchal amanheceu esta segunda-feira com a visita dos navios de cruzeiro Celebrity Eclipse e o Sirena.
Em conjunto, os dois navios trazem à...
Decorrerá, a partir das 11h00, a tomada de posse dos novos órgãos da Câmara Municipal do Porto Santo, à qual preside Nuno Batista.
No Salão Nobre dos Paços...
O número de processos de falência, insolvência e recuperação de empresas registados na Comarca da Madeira aumentou no segundo trimestre de 2025, tanto...