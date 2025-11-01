I Liga: Nacional regressa às derrotas na Choupana

O Nacional encerrou, este sábado, um ciclo de quatro jogos sem derrotas ao perder em casa frente ao Famalicão.

Em partida da 10.º jornada da I Liga, Antoine Joujou, aos 45’+1, fez o único golo da partida.

Refira-se que o Nacional ainda introduziu a bola na baliza adversária aos 52’, por intermédio de Zé Vítor, porém o golo foi invalidado por fora de jogo.

O mesmo Zé Vítor seria expulso aos 63’ por acumulação de amarelos.

Com este resultado, o Nacional permanece, à condição, no 10.º lugar com 11 pontos, no tentanto pode cair para o 13.º lugar no final da ronda.

Por seu turno, o Famalicão também mantém o 5.º lugar, agora com os mesmos 19 pontos do 4.º classificado, o Gil Vicente, que tem menos um jogo disputado.