I Liga: Nacional com alteração no meio-campo

O Nacional está a defrontar o Casa Pia, no Estádio da Madeira, em partida da 21.ª jornada da I Liga.

Face ao último encontro dos alvinegros, em Alvalade, o treinador Tiago Margarido promoveu uma alteração no onze titular. No meio-campo, Miguel Baeza rende Joel Silva.

Onze do Nacional: Kaique Azarias, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vitor, José Gomes, Matheus Dias, Igor Liziero, Miguel Baeza, Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Gabriel Veron.

No banco de suplentes alvinegro: Kevyn Vinícius , Chico Gonçalves, Daniel Júnior, Chiheb Labidi, Joel Silva, Deivison, Pablo Ruan, Lucas João e Witi Quembo.

Onze do Casa Pia: Patrick Sequeira, André Geraldes, João Goulart, Khaly, Gaizka Larrazabal, Rafael Brito, Lawrence Ofori, Abdu Conté, Jérémy Livolant, Cassiano e Tiago Morais.

No banco de suplentes casapiano: Ivan Mandic, Kevin Prieto, Kaique Rocha, Pedro Rosas, Iyad Mohamed, Korede Osundina, Clau Mendes, João Marques e Dailon Livramento.

À partida para este encontro, o Nacional ocupa o 13.º lugar, com 20 pontos, mais dois que o Casa Pia, que está no 15.º posto.