I Liga: Nacional com alteração no meio-campo

O Nacional está a defrontar o Casa Pia, no Estádio da Madeira, em partida da 21.ª jornada da I Liga.
Face ao último encontro dos alvinegros, em Alvalade, o treinador Tiago Margarido promoveu uma alteração no onze titular. No meio-campo, Miguel Baeza rende Joel Silva.
Onze do Nacional: Kaique Azarias, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vitor, José Gomes, Matheus Dias, Igor Liziero, Miguel Baeza, Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Gabriel Veron.
No banco de suplentes alvinegro: Kevyn Vinícius , Chico Gonçalves, Daniel Júnior, Chiheb Labidi, Joel Silva, Deivison, Pablo Ruan, Lucas João e Witi Quembo.
Onze do Casa Pia: Patrick Sequeira, André Geraldes, João Goulart, Khaly, Gaizka Larrazabal, Rafael Brito, Lawrence Ofori, Abdu Conté, Jérémy Livolant, Cassiano e Tiago Morais.
No banco de suplentes casapiano: Ivan Mandic, Kevin Prieto, Kaique Rocha, Pedro Rosas, Iyad Mohamed, Korede Osundina, Clau Mendes, João Marques e Dailon Livramento.
À partida para este encontro, o Nacional ocupa o 13.º lugar, com 20 pontos, mais dois que o Casa Pia, que está no 15.º posto.
Todos crescemos com a ideia de mandar. Não sabemos bem o que vamos querer ser. Na verdade, não sabemos, sequer, o que vamos querer fazer da vida. Mas mandar...
Guilherme quer é que morra gente para ele ir aos funerais e depois ir beber vinho para as tascas” – conversas de minha mãe, sempre a rir, mas afogueada...
A internet, em particular as redes sociais, não trouxe apenas maior proximidade entre pessoas. Trouxe também mais ruído, mais desinformação e uma perigosa...
Os últimos dias na política regional, podiam configurar na perfeição o manual “A arte de transformar um problema criado por si num problema dos outros.”,...
“Le capitalisme porte em lui la guerre comme la nuée porte l’orage” - O capitalismo traz em si a guerra como a nuvem traz a tempestade, disse Jean Jaurès...
Escrevi este texto sob preocupação.
Não me confundir com a incultura pequeno-burguesa dos que, sempre dependurados no Sistema Político vigente, rapidamente...
DO FIM AO INFINITO
Numa noite de copos, algures no decurso da primeira década do século XXI, conheci uma moça chamada Esménia e ela disse-me que era uma pessoa muito deprimente...
Quando Donald Trump declarou que o seu governo timonaria a Venezuela com o objetivo de extrair petróleo para beneficiar empresas dos EUA, usou uma terminologia...
As eleições presidenciais de 2026 estão a decorrer num contexto político claramente diferente daquele que marcou décadas de vida democrática em Portugal....
Há momentos na vida democrática em que o voto deixa de ser um gesto de entusiasmo, de esperança ou de confiança no futuro. São momentos em que pouco mais...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
António José Seguro é o candidato mais votado com 66,06% na segunda volta das presidenciais de hoje, à frente de André Ventura com 33,94%.
A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou hoje, em representação do presidente do Governo Regional, nas comemorações...
O candidato a Belém André Ventura manifestou hoje a esperança de que António José Seguro seja “um bom Presidente” da República, mas disse preferir aguardar...
O secretário-geral do PS considerou hoje que a vitória de António José Seguro é o triunfo de um amplo campo democrático, dos valores constitucionais e...
O socialista Victor Freitas admitiu hoje que a Madeira poderá assistir a um momento “histórico”, perante a possibilidade de o candidato de esquerda António...
A conclusão que o Chega /Madeira tira dos resultados eleitorais desta noite, é que “voltaram-se todos contra o André Ventura”.
Hugo Nunes foi o porta voz...
O dirigente do Chega Pedro Pinto reconheceu hoje a derrota da candidatura de André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais mas reclamou para...
50,18% dos eleitores de Câmara de Lobos votaram em António José Seguro, o que equivale a 8.420 votos, contra os 8.358 (49,82%) conquistados por André Ventura....
O ‘quartel-general’ de António José Seguro recebeu hoje com festa e cânticos de vitória as primeiras projeções de resultados da segunda volta das eleições...
Fechadas as contas das cinco freguesias do concelho de Santa Cruz, António José Seguro voltou a prevalecer, recebendo 56,16% dos votos (13.015) contra...