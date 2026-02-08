I Liga: Nacional e Casa Pia empatam na Choupana

Terminou como começou o encontro entre Nacional e Casa Pia, sem golos.

No Estádio da Madeira, em partida a contar para a 21.ª jornada da I Liga, o Nacional foi mais perigoso durante a 1.ª parte, no entanto os casapianos conseguiram equilibrar na etapa complementar.

Com este resultado, o Nacional mantém o 13.º lugar, com 21 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Rio Ave, em caso de vitória dos vilacondenses na casa do SC Braga esta tarde. O Casa Pia também continua no 15.º lugar, agora com 19 pontos.

De resto, os alvinegros voltam a jogar no próximo fim de semana na Choupana, desta feita contra o FC Porto, um duelo agendado para domingo, pelas 15h30.