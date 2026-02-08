Sporting condena conduta de adepto, que incorre em procedimento disciplinar se for sócio

O Sporting disse hoje à Lusa condenar o comportamento do adepto que dirigiu insultos racistas a basquetebolistas do FC Porto, no sábado, assegurando que irá instaurar um processo disciplinar caso este seja sócio do clube.
“O Sporting considera absolutamente inaceitável o comportamento do adepto, condena-o de forma firme e inequívoca e adotará uma postura de total intolerância face a condutas desta natureza”, disse à Lusa fonte oficial do clube lisboeta.
A mesma fonte acrescentou que, “como sempre, caso se confirme que o adepto em causa é sócio do clube, serão acionados os mecanismos previstos nos Estatutos e no Regulamento Disciplinar, com vista à eventual instauração de procedimento disciplinar pelo Conselho Fiscal e Disciplinar”.
O incidente, que teve como alvo os basquetebolistas Wes Washpun e Javian Davis, foi denunciado no sábado pelo FC Porto, após a vitória no terreno dos ‘leões’, por 82-76, da 14.ª jornada do campeonato.
“Os insultos racistas dirigidos a Wes Washpun e Javian Davis foram imediatamente sinalizados pelo treinador Fernando Sá e os factos ocorridos ficaram registados no relatório elaborado pelos agentes da Polícia de Segurança Pública presentes no local, que de imediato identificaram um dos autores”, indicaram os ‘dragões’, em comunicado.
Um dia depois do ocorrido, o Sporting explicou à Lusa que “o adepto foi de imediato retirado do Pavilhão João Rocha, tendo o Sporting iniciado os respetivos procedimentos internos de averiguação”.
O FC Porto deu nota do repúdio de “qualquer forma de racismo, discriminação ou discurso de ódio, práticas que não têm lugar no desporto nem na sociedade”, assumindo-se “solidário com todos os atletas que foram alvo de comportamentos discriminatórios” no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.
O Benfica lidera o Nacional de basquetebol, com 27 pontos, seguido do Sporting, segundo, com 25, os mesmos da Ovarense, terceira, enquanto o FC Porto é quarto, com 23.
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
André Ventura, o candidato derrotado na segunda volta das eleições presidenciais, revelou que telefonou esta noite a António José Seguro para o felicitar...
O candidato presidencial André Ventura reconheceu hoje a derrota na segunda volta das eleições, mas considerou que os portugueses o colocaram “no caminho...
André Ventura perdeu hoje a segunda volta das eleições presidenciais na freguesia onde nasceu, Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra, com 34,99%,...
O suplente Anísio Cabral marcou hoje o golo da vitória do Benfica na receção ao Alverca, por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol,...
António José Seguro venceu a segunda volta das eleições presidenciais na Madeira, mas André Ventura voltou a reforçar a sua votação com mais 15 mil votos,...
Uma turista que pediu socorro ao início da tarde foi encontrada há pouco pelas equipas dos Bombeiros, da Polícia Florestal e da Polícia de Segurança Pública...
O presidente do Chega, André Ventura, derrotado hoje na segunda volta das eleições presidenciais, superou em mais de 280 mil votos neste ato eleitoral...
O futuro Presidente da República registou um aumento significativo em termos de resultados no arquipélago madeirense.
António José Seguro tinha sido o segundo...
António José Seguro tornou-se hoje no Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521...
Nesta segunda volta das eleições presidenciais, a maioria dos eleitores da Madeira (76.387) trocaram as voltas a André Ventura e deram a vitória a António...