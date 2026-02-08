Sporting condena conduta de adepto, que incorre em procedimento disciplinar se for sócio

O Sporting disse hoje à Lusa condenar o comportamento do adepto que dirigiu insultos racistas a basquetebolistas do FC Porto, no sábado, assegurando que irá instaurar um processo disciplinar caso este seja sócio do clube.

“O Sporting considera absolutamente inaceitável o comportamento do adepto, condena-o de forma firme e inequívoca e adotará uma postura de total intolerância face a condutas desta natureza”, disse à Lusa fonte oficial do clube lisboeta.

A mesma fonte acrescentou que, “como sempre, caso se confirme que o adepto em causa é sócio do clube, serão acionados os mecanismos previstos nos Estatutos e no Regulamento Disciplinar, com vista à eventual instauração de procedimento disciplinar pelo Conselho Fiscal e Disciplinar”.

O incidente, que teve como alvo os basquetebolistas Wes Washpun e Javian Davis, foi denunciado no sábado pelo FC Porto, após a vitória no terreno dos ‘leões’, por 82-76, da 14.ª jornada do campeonato.

“Os insultos racistas dirigidos a Wes Washpun e Javian Davis foram imediatamente sinalizados pelo treinador Fernando Sá e os factos ocorridos ficaram registados no relatório elaborado pelos agentes da Polícia de Segurança Pública presentes no local, que de imediato identificaram um dos autores”, indicaram os ‘dragões’, em comunicado.

Um dia depois do ocorrido, o Sporting explicou à Lusa que “o adepto foi de imediato retirado do Pavilhão João Rocha, tendo o Sporting iniciado os respetivos procedimentos internos de averiguação”.

O FC Porto deu nota do repúdio de “qualquer forma de racismo, discriminação ou discurso de ódio, práticas que não têm lugar no desporto nem na sociedade”, assumindo-se “solidário com todos os atletas que foram alvo de comportamentos discriminatórios” no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O Benfica lidera o Nacional de basquetebol, com 27 pontos, seguido do Sporting, segundo, com 25, os mesmos da Ovarense, terceira, enquanto o FC Porto é quarto, com 23.