I Liga: Nacional ainda sem golos na receção ao Alverca

Quando já foram decorridos os primeiros 45 minutos da receção do Nacional ao Alverca, ainda não houve golos no Estádio da Madeira.

Em duelo relativo à 30.ª jornada da I Liga, a defensiva alvinegra já foi posta várias as vezes à prova numa 1.ª parte pautada pelo equilíbrio.

Face à partida da última ronda, na casa do Benfica, o técnico alvinegro Tiago Margarido promove a titularidade de Francisco Gonçalves, Gabriel Veron e Paulinho Bóia, em detrimento do castigado Leo Santos, Matheus Dias e Witi Quembo.

Onze do Nacional: Kaique, Alan Nuñez, Zé Vítor, Francisco Gonçalves, José Gomes, Labidi, Liziero, Daniel Júnior, Gabriel Veron, Chucho Ramírez e Paulinho Bóia.

No banco alvinegro: Kevyn Vinícius, David Filipe, Marcos André, Matheus Dias, Martim Gustavo Watts, Joel Silva, Pablo Ruan, Lucas João e Witi Quembo.

Onze do Alverca: Matheus Mendes, Touaizi, Meupiyou, Naves, Sergi Gómez, Isaac James, Lincoln, Rhaldney, Sandro Lima, Chiquinho e Figueiredo.

No banco de suplentes ribatejano: Cristian, Spencer, Baseya, Vasco Moreira, Kessary, Clairicia, Marezi e Nuozzi.

O Nacional ocupa a 15.ª posição, com 21 pontos, ao passo que o Alverca está no 10.º lugar, com 35.