O encontro entre Juventude de Gaula e Xavelhas, da 14.ª jornada da I divisão de futebol sénior masculino, terminou precocemente devido a uma agressão de um jogador ao árbitro assistente.

Segundo foi possível apurar, tudo aconteceu à passagem do minuto 53, quando um atleta do Juventude de Gaula, o defesa Rubén Suarez, agrediu um dos árbitros assistentes, com o jogo no Complexo Desportivo de Gaula a ser interrompido.

Refira-se que os Xavelhas venciam por 1-0.