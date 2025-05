O Clube 1º de Maio celebrou, ontem, no Centro de Congressos da Madeira, o seu 100º aniversário, numa gala que contou com a presença da vereadora Helena Leal, que detém a tutela do Desporto e Juventude.

Na ocasião, a vereadora destacou a importância deste clube funchalense no desenvolvimento do desporto, na Região e no Funchal, contribuindo, assim, para que a cidade seja mais activa e amiga do desporto relembrando ainda que o Funchal detém esse galardão de cidade amiga do desporto e que a CMF reconhece e valoriza a prática do desporto no desenvolvimento da sociedade e das pessoas.

Neste mandato, refere a autarquia, a CMF, no âmbito do apoio ao desporto, nomeadamente através dos apoios ao associativismo desportivo e com o programa jovem atleta, já apoiou o 1 de Maio com 44 mil 775 euros.