O médio internacional croata Ivan Rakitic, antigo futebolista do Sevilha e do FC Barcelona, anunciou hoje o final da carreira, aos 37 anos, depois de uma última época no Hajduk Split.

“Querido futebol, deste-me mais do que aquilo que poderia ter sonhado. Os amigos, as emoções, as alegrias e as lágrimas (...). Agora é o momento de te dizer adeus. Mesmo que me afaste de ti, tu nunca te afastarás de mim”, escreveu o jogador no Instagram.

O internacional croata, em 106 ocasiões, despede-se de uma carreira recheada, ao longo de 20 anos, na qual conquistou a Liga dos Campeões, com o FC Barcelona, e duas Ligas Europas, com o Sevilha, uma das quais diante do Benfica (2013/14).

No currículo, Rakitic tem também o Mundial de clubes, a Supertaça Europeia, quatro ligas espanholas, quatro Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha, bem como a Taça da Alemanha, com a Schalke, e a da Suíça, com o Basileia.

Rakitic, contemporâneo de Luka Modric, foi um dos pilares da atual geração de futebolistas da Croácia, vice-campeã mundial em 2018.

O médio termina a carreira depois de uma época no Hajduk Split, clube que se seguiu a uma curta experiência no Al-Shabab, da Arábia Saudita.