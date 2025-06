Bom dia!

A seleção nacional de futebol feminino, com as madeirenses Fátima Pinto e Telma Encarnação, joga esta tarde (18h00), na Madeira, a possibilidade de discutir a permanência no grupo A da Liga das Nações. Na receção à Bélgica, a equipa pede casa cheia nos Barreiros. Albuquerque elogia progresso da modalidade.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga das Nações. Rúben Dias pede atitude “vitoriosa” frente à Alemanha.

No Nacional, japonês Yamada fora dos planos de Tiago Margarido e já na II Liga, Marítimo tenta negociar continuidade de Michel Costa.

Não perca ainda a natação artística. Portugal cumpre no arranque dos Europeus no Funchal.

Destaque também para jovens do CAB que conquistam o país.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!