Bom dia!

O jovem atleta madeirense somou mais duas conquistas internacionais, revalidando o título de campeão do mundo de boccia. Em conversa com o JM, o treinador Jorge Fernandes diz que os próximos objetivos passam por representar mais vezes a seleção nacional ‘A’ e continuar a somar medalhas de ouro. E já vão 17!

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Matheus Dias apontado ao onze do Nacional. Médio deverá substituir Soumaré que foi expulso diante do Santa Clara.

Já no Marítimo, Madsen é talismã. Com o central a titular, os verde-rubros ainda não consentiram qualquer derrota.

Saiba ainda que Leonor Soares sagra-se campeã nacional de orientação. Atleta do GD Estreito conquistou título de longa distância de orientação pedestre.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.