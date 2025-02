A Associação Desportiva de Machico viu hoje a vitória ser confirmada, diante do Leça, por 2-1, no encontro do Campeonato de Portugal realizado a 22 de dezembro de 2024.

Em causa está o processo iniciado pelo Leça, onde os locais protestaram pelo facto, de que, alegadamente, os madeirenses teriam utilizado quatro tempos de substituições, quando os regulamentos apenas permitem três.

No entanto, a decisão do Conselho de Disciplina, conhecida nesta sexta-feira, foi tomada por unanimidade em absolver a Associação Desportiva de Machico ao mesmo tempo que sanciona - com o “limite mínimo” - os “agentes de arbitragem Sandra Braz Bastos com quatro dias de suspensão”, Sandrine Santos e Lisandra Tavares “com repreensão por escrito”.

A AD Machico vê, assim, os 26 pontos confirmados em 18 jogos o que permite a sétima posição na Série B do Campeonato de Portugal.