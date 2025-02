Bom dia!

Dois clamorosos erros defensivos acentuaram a crise dos dragões. O empate (2-2) em Vila do Conde aumentou para quatro os jogos consecutivos sem vencer do FC Porto no campeonato.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o craque madeirense. Ronaldo despede-se dos 39 anos com mais dois golos.

Saiba ainda que Benfica foi o mais ativo no fecho do mercado de transferências e que Nacional liberta excedentários do plantel.

Não perca também o squash. Ricardo Sardinha renova título regional.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.