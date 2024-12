O FC Porto venceu o Casa Pia por 2-0, no Estádio do Dragão, no fecho da 12.ª jornada e regressou aos triunfos, quatro jogos depois.

Depois de um nulo no intervalo, Fábio Vieira abriu o marcador ao minuto 51, enquanto Samu, aos 55, fez o segundo da partida, fixando o 2-0 final.