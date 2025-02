O Farense e o futebolista Zé Carlos desejaram hoje a rápida recuperação do jogador do FC Porto Vasco Sousa, que deixou o jogo de domingo da I Liga com suspeita de lesão grave na perna direita.

“O SC Farense deseja as mais sinceras e rápidas melhoras ao atleta Vasco Sousa, que sofreu uma grave lesão no final do jogo de ontem, num lance de infortúnio. Nunca seria intenção do nosso atleta colocar em risco a integridade física de um colega de profissão, pois acreditamos que o futebol se joga com paixão, respeito e fair play. Que tenhas uma rápida recuperação, Vasco. Estamos contigo!”, escreveu o clube algarvio nas suas redes sociais.

Nos descontos da partida entre Farense e FC Porto, que os ‘dragões’ venceram no Estádio Algarve por 1-0, uma entrada dura de Zé Carlos sobre Vasco Sousa levou à expulsão, com vermelho direto, do jogador da equipa algarvia e à saída de maca do portista, deixando as duas equipas, já com substituições completas, com 10 jogadores nos instantes finais.

O futebolista Vasco Sousa integrou o boletim clínico do FC Porto, com suspeitas de uma lesão grave na perna direita.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial do clube na Internet, o departamento médico ‘azul e branco’ vai aguardar por exames complementares para confirmar o diagnóstico do médio, de 21 anos.

Também nas suas redes sociais, Zé Carlos, emprestado ao Farense pelo Vitória de Guimarães até ao final da época, afirmou que quando entra em campo o faz com o objetivo de “dar tudo pelo emblema” que representa e “nunca com a intenção de prejudicar um colega de profissão”.

“Peço as minhas desculpas aos meus colegas, mas sobretudo ao Vasco Sousa pelo lance em questão, fazendo votos de uma rápida recuperação”, disse o médio, que na sequência do lance também se lesionou no braço e será reavaliado hoje com a realização de mais exames.

Após 22 jornadas na I Liga, o FC Porto ocupa o terceiro lugar, com 46 pontos, enquanto o Farense é 17.º e penúltimo, com 15.