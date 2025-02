O futebolista internacional brasileiro Galeno trocou o FC Porto pelo Al-Ahli no último dia da janela de transferências de inverno na Arábia Saudita, rendendo 50 milhões de euros (ME) aos ‘dragões’, foi hoje anunciado.

“A FC Porto SAD vem informar que chegou a um acordo com o Al-Ahli para a cedência a título definitivo dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador Wenderson Galeno pelo valor fixo de 50 ME”, informaram os ‘azuis e brancos’, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ao proporcionar o maior ‘encaixe’ financeiro do FC Porto na presidência de André Villas-Boas, o extremo igualou o defesa-central e compatriota Éder Militão no segundo lugar das vendas mais altas do clube, ambos atrás do médio internacional português Otávio, que custou 60 ME em 2023 ao vice-campeão saudita Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

“A FC Porto SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% do montante da transação líquido do mecanismo de solidariedade”, explicaram os ‘dragões’.

Quase cinco meses depois de ter falhado a saída para a Arábia Saudita nas derradeiras horas do mercado de verão, também por 50 ME fixos, devido a divergências entre o Al-Ittihad e o Fundo de Investimento Público (PIF) daquele país, que controla o clube de Jeddah desde 2023, Galeno vinculou-se ao Al-Ahli, quinto colocado do campeonato local.

O extremo-esquerdo, de 27 anos, assinou um contrato válido por três épocas e meia, até junho de 2028, deixando para trás um percurso de duas fases no FC Porto (2016-2019 e 2022-2025), durante o qual fez 45 golos e 21 assistências em 153 partidas, tendo conquistado dois campeonatos, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

Galeno somou os últimos minutos pelos ‘dragões’ na quinta-feira, ao ser suplente utilizado na vitória sobre o campeão israelita Maccabi Telavive (1-0), em Belgrado, em encontro da oitava e última jornada da Liga Europa, que garantiu a qualificação ‘azul e branca’ para o play-off de acesso aos oitavos de final da prova e marcou a estreia do treinador argentino Martín Anselmi.

Entre as duas passagens pelo FC Porto, ao qual tinha chegado oriundo dos brasileiros do Grêmio Anápolis em 2016/17 para integrar a equipa B, da II Liga, o extremo alinhou por empréstimo no Portimonense (2018) e no Rio Ave (2018/19) e jogou a título definitivo no Sporting de Braga (2019-2022), conquistando uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal.

Internacional pela seleção principal do Brasil desde março de 2024, apesar de ser elegível para representar Portugal, Galeno tinha contrato com o FC Porto até 2028 e é a segunda unidade mais influente dos ‘azuis e brancos’ esta temporada, fruto de 12 golos e três assistências em 31 partidas - várias das quais efetuadas nas funções de lateral-esquerdo.

Entre as saídas dos ‘dragões’ na janela de transferências de inverno, o extremo juntou-se ao lateral-esquerdo e também internacional brasileiro Wendell, que está de regresso ao seu país para reforçar o São Paulo, após ter rescindido com o terceiro colocado da I Liga.