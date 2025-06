O Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do médio Luís Esteves, que jogava no Nacional, também do principal escalão nacional.

O centrocampista, de 27 anos, que estava em final de contrato com os madeirenses, assinou um vínculo válido por três temporadas com os gilistas, sendo o primeiro reforço dos ‘galos’ para a temporada 2025/26.

Luís Esteves cumpriu a maior parte da sua formação no Sporting, completando-a no Feirense e no Sporting de Braga.

Seguiram-se passagens pela Sanjoanense e Vitória de Guimarães, onde esteve quatro anos, antes de rumar ao Nacional, onde jogou as últimas três épocas.

Na temporada passada, na equipa madeirense, Luís Esteves participou em 35 jogos, e rubricou cinco assistências.