Eurobasket: Madeirense Maria João Correia diz que não há impossíveis para Portugal

Maria João Correia, a mais internacional da seleção portuguesa, acredita que não há impossíveis para Portugal na estreia no Europeu feminino de basquetebol, o qual diz que ser importante desfrutar.

A base, de 34 anos, garante que a vontade de começar a jogar o Europeu “começou quando acabou o jogo com a Sérvia”, no qual Portugal assegurou o inédito apuramento para o Europeu, no qual está no Grupo C, que se disputa em Brno, na República Checa, juntamente com a campeã Bélgica, com a seleção anfitriã e com Montenegro.

“Quando olhamos aos números pode parecer impossível, mas acho que para nós não há impossíveis, já demonstramos isso. A Bélgica foi uma seleção com quem conseguimos, nos jogos contra elas, ser competitivas, quase ao ponto de ganhar, por isso eu acho que agora é mesmo ir, enfrentar essa dificuldade e competir ao máximo. É a altura de demonstrar o que realmente temos trabalhado estes anos todos”, assumiu.

A madeirense diz que agora Portugal está no “momento de competir e desfrutar”, para “conseguir chegar mais longe possível”, não sendo, para a base, uma tarefa impossível chegar à segunda fase em Atenas, reservada aos dois primeiros de cada grupo.

“Acho que não é impossível. Eu acho que o mais difícil, sem dúvida, é chegar e poder desfrutar de tudo o que conseguimos, porque a dificuldade dos jogos internacionais nós já sabemos que existe sempre, eu acho que a dificuldade agora é trabalhar e chegar lá e realmente desfrutar do que conseguimos”, disse.

Apesar de ser a mais internacional e estar há 10 anos a jogar em Espanha, a jogadora do Ensino Lugo garante que está “muito tranquila” e que não sente mais responsabilidade do que as restantes jogadoras.

“Aqui somos todas diferentes, temos todas qualidades diferentes e isso é realmente o que faz desta seleção uma seleção incrível. Isso [ser a mais internacional] não me traz mais responsabilidade, a minha responsabilidade aqui acho que está clara e eu vivo bem com isso, por isso acho que não, não me traz mais responsabilidade”, afiançou.

Portugal estreia-se no Grupo C do Eurobasket em 19 de junho, frente à campeã Bélgica, e joga no dia seguinte com a anfitriã República Checa, fechando a primeira fase frente a Montenegro, em 22.