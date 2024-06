Euro2024: Golo do ‘leão’ Hjulmand permite à Dinamarca empatar com Inglaterra

Um golo de Morten Hjulmand, médio do Sporting, valeu hoje à Dinamarca um empate 1-1 frente à Inglaterra, em encontro da segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de futebol de 2024.

Em Frankfurt, num jogo arbitrado pelo português Artur Soares Dias, os ingleses marcaram primeiro, por Harry Kane, aos 18 minutos, mas o jogador ‘leonino’ igualou, aos 34 minutos, e impediu o apuramento imediato dos ‘três leões’ para os ‘oitavos’.

Na classificação, a Inglaterra passou a somar quatro pontos, contra dois da Eslovénia e da Dinamarca e um da Sérvia, que hoje impediu os eslovenos de conseguirem o primeiro triunfo de sempre em Europeus ao selarem o 1-1 aos 90+5 minutos, por Luka Jovic.