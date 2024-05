O treinador Roberto Martinez fez as suas escolhas, os pré-convocados de Portugal para o Euro 2024 estão prontos. Agora é só entrar em campo. E quem sabe trazer a taça para casa.

Após a decepção há três anos atrás, quando a nossa seleção foi eliminada nos oitavos de final pela Bélgica, e após a derrota para Marrocos no Campeonato do Mundo do Catar, nos quartos de final, agora é o momento da recuperação. O treinador Roberto Martinez, que assumiu após a saída de Fernando Santos, que se demitiu após a derrota para a seleção africana, decidiu apostar em uma mistura de veteranos e jovens talentos. Isso é evidente desde o Guarda-Redes, onde o titular é o jovem Diogo Costa, mas pronto para substituir está o experiente Rui Patrício, que também perdeu o lugar de titular na Roma. Na defesa, os principais nomes são João Cancelo do Barcelona, Rúben Dias do Manchester City, Diogo Dalot do Manchester United, mas não poderia faltar, mais uma vez, o veterano Pepe. No meio-campo, é certo que Bruno Fernandes será titular, sendo o único a ter jogado em todas as primeiras dez partidas de Martinez. Continuam a ser convocados também Rúben Neves e Otávio, apesar de jogarem no campeonato saudita, enquanto a colónia parisiense composta por Danilo Pereira e Vitinha também está presente. No ataque, não poderia faltar Cristiano Ronaldo, pronto para contar também com Rafa Leão do Milan e João Félix do Barcelona.

Com uma seleção assim, Portugal está cotado a 9.00 para a vitória final pela Placard, mesma cotação dos vizinhos da Espanha. Os três favoritos são Alemanha (6.25), França (4.75) e a favorita, Inglaterra, cotada a 4.00. Atenção também aos outsiders: a Itália está cotada a 15.00, a Croácia está a 40.00, mas nos últimos anos tem se destacado, especialmente a nível mundial. Para mais informações sobre as previsões para o evento, consulte a opinião detalhada sobre a casas de apostas Placard.pt em SportyTrader.

O pontapé inicial será a 14 de junho, com a partida inaugural entre Alemanha e Escócia. Mas em quais canais serão transmitidos os jogos de Portugal? As partidas do campeonato europeu serão transmitidas pela RTP, SIC, TVI e Sport TV. O maior número de partidas será transmitido ao vivo pela RTP, que garantiu 12 jogos, enquanto a SIC transmitirá 5 partidas, incluindo a estreia de Portugal, marcada para 18 de junho contra a República Tcheca. A Sport TV, por sua vez, garantirá a transmissão de 51 partidas da competição, das quais 29 em exclusivo.

Tudo está pronto, falta apenas o apito inicial. A esperança, desta vez, é que Portugal possa chegar até o fim.