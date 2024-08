Equipa do Marítimo já regressou à Madeira

O plantel do Marítimo acabou de aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira. O plantel principal chegou há pouco depois de ontem o voo ter sido cancelado por culpa do vento forte que se fazia sentir na Madeira e que obrigou ao cancelamento de mais de 60 voos.

O resto do dia será para gozo de folga dos futebolistas do plantel principal que ontem conseguiram uma importante vitória no reduto do Paços de Ferreira por 2-1.