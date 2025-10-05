Eduardo Jesus destaca o Eco Rally como exemplo de diferenciação e qualificação da Madeira

Eduardo Jesus elogiou o sucesso do Eco Rally Madeira 2025, sublinhando o seu papel na promoção internacional e sustentável do destino e o contributo para a certificação ambiental da Região.

Na cerimónia de entrega de prémios do Eco Rally Madeira 2025, ontem realizada, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, felicitou os vencedores em todas as classes e categorias da prova e deixou uma palavra especial a todos os participantes, de várias nacionalidades, que contribuíram para o sucesso da terceira edição do evento.

O governante destacou o empenho da organização, nomeadamente de Gonçalo Pereira e Paulo Almeida, sublinhando que, em apenas três anos, o Eco Rally Madeira alcançou o estatuto internacional da FIA, conferindo à Região uma visibilidade significativa.

“O Eco Rally qualifica, de sobremaneira, o destino, afirmando a nossa capacidade de organizar e, simultaneamente, de atrair iniciativas deste tipo”, afirmou Eduardo Jesus. Fazendo um balanço muito positivo da edição de 2025 - vencida por Guido Guerrini, ao volante de um Kia E-Niro -, o secretário regional destacou a importância de dar continuidade à competição, que considerou “um exemplo vivo de um evento que diferencia a Madeira e que projeta uma imagem moderna, sustentável e inovadora do destino”.

Recordando a forte tradição do desporto automóvel na Região, Eduardo Jesus salientou que o Eco Rally “é um excelente exemplo de como o arquipélago tem sabido adaptar-se aos novos tempos e responder aos desafios que se colocam, sobretudo ao nível ambiental e energético”.

O governante lembrou ainda que a Madeira iniciou em 2021 o processo de certificação de sustentabilidade do destino, liderado pela Direção Regional do Turismo, e que conta com o envolvimento ativo de toda a sociedade.

“Já atingimos o terceiro nível do grau prata e continuamos a trabalhar para alcançar o ouro. O Eco Rally mostra, de forma muito clara, como todos os setores podem contribuir para o maior propósito comum: o de fazer com que a Madeira, mais uma vez e neste âmbito, se evidencie e se diferencie positivamente de outros destinos”, concluiu.