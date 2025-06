Eduardo Jesus destaca consciência ambiental e valor da Volta à Madeira Classic Rally

Durante a apresentação de mais uma edição da prova organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), o governante destacou que “esta é uma das manifestações desportivas mais antigas com continuidade no tempo” e que tem contribuído para a afirmação da Madeira como destino de excelência também neste segmento.

O Secretário Regional do Turismo, Cultura e Ambiente, Eduardo Jesus, enalteceu esta segunda-feira a importância da Volta à Madeira Classic Rally, sublinhando a tradição da RAM no desporto automóvel e a capacidade organizativa que tem projetado a imagem da Madeira a nível nacional e internacional.

O Governante dedicou ainda parte significativa da sua intervenção a homenagear Pedro Melvill Araújo, médico e figura de referência no desporto automóvel madeirense, que deixa agora de colaborar com o evento da forma habitual.

Este não é um “momento de despedida, mas sim de gratidão, reconhecimento e de convite para que possamos continuar a beneficiar do seu conhecimento e dedicação, ainda que de forma diferente”, concluiu.

O secretário recordou o contributo inestimável do dirigente para a credibilidade e notoriedade das provas madeirenses, realçando que “se hoje temos provas automobilísticas reconhecidas internacionalmente, muito se deve ao seu rigor e à forma como liderou equipas técnicas e organizativas”.

Voltando ao tema do dia, governante elogiou a iniciativa do clube organizador em adotar medidas compensatórias e sustentáveis no Volta à Madeira Classic Rally reforçando que esta postura “marca uma agenda, uma posição e uma atitude”.

Atualmente, “as alterações climáticas fazem-se sentir no quotidiano de todos. Por isso, tudo o que possa contribuir para mitigar ou compensar os impactos ambientais — como a libertação de CO2 — deve ser incentivado. Esta edição marca uma atitude responsável e consciente por parte da organização, que deve servir de exemplo para outros eventos, sejam ou não automobilísticos.”