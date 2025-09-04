Eco Rally Madeira com chancela FIA

Tal como noticiado aqui, foi hoje apresentado o Eco Rally Madeira, a primeira prova FIA de regularidade a realizar-se na Madeira.
Segundo uma nota da organização, enviada ás redações, esta prova pretende demonstrar que “a mobilidade descarbonizada pode chegar ao desporto motorizado, contribuindo para um futuro mais sustentável e energeticamente eficiente e colocar a Madeira no mapa mundial do desporto motorizado do futuro”.
Nas palavras do Secretário Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, “a questão ambiental é transversal na nossa vida, nós lidamos com o ambiente em todos os nossos atos. Se há possibilidade, através da prática desportiva, de deixar uma mensagem isso é ótimo. A Madeira está num processo de certificação da sustentabilidade enquanto destino e esse caminho tem sido feito com sucesso, tanto que já estamos ao nível prata, o que revela uma progressão muito grande. Ter uma prova destas, a decorrer neste território, com este tipo de preocupação e de visão, é algo em que temos muito gosto.”
Já para Gonçalo Pereira, Presidente da Comissão Organizadora, “esta prova deixou de ser da New Wave. É uma prova da Madeira e há um facto incontestável”. Segundo o responsável é através do Eco Rally Madeira que, pela primeira vez, a prova está num campeonato FIA de regularidade” para participar num campeonato do mundo.
Nas palavras do representante da Câmara Municipal do Funchal, Duarte Oliveira, “a Câmara Municipal do Funchal tem um compromisso estratégico e político com o desenvolvimento sustentável, nomeadamente nas áreas da mobilidade e do ambiente (...); o município investe e espera sempre o devido retorno, e o retorno que nos importa mais é o da perceção dos nossos munícipes de que um veículo elétrico percorre os quilómetros suficientes para fazer o dia-a-dia sem grandes custos e, obviamente, com menos poluição”.
Por sua vez, Ricardo Franco, Presidente da Câmara Municipal do Machico acrescentou que o município se associou “desde a primeira hora a este projeto que acicata a consciência ambiental das pessoas e a necessidade que temos de ajudar o nosso planeta; é com gestos e ações deste género que se conseguem estes objetivos e contribuímos para reduzir a pegada ecológica e para reduzir a emissão de CO2”.
Já o Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, referiu que a autarquia “abraçou este projeto porque faz parte da nossa dinâmica autárquica tudo aquilo que é bom para o município e para a região (...)Este é um investimento que projeta a Madeira para o espaço internacional e é isso o que se pretende.”
O Eco Rally Madeira que, recorde-se, decorrerá nos dias 3 e 4 de outubro de 2025, terá este ano inúmeras novidades, desde logo o facto de contar para a Bridgestone FIA Eco Rally Cup - considerado o campeonato do mundo da modalidade, dedicado a veículos elétricos a competir num evento de regularidade.
A prova arranca no dia 3 de outubro, 13h00, no Funchal e vai percorrer os concelhos de Calheta, Porto Moniz, para terminar numa Power Stage, que terá lugar às 14h45 de dia 4de outrubro, no Machico.
