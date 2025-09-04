Eco Rally Madeira com inscrições esgotadas

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aprovou recentemente o regulamento e o itinerário da edição de 2025 do Eco Rally Madeira, que se realiza a 3 e 4 de outubro. A apresentação decorreu esta tarde, nos Jardins da Quinta Magnólia, e trouxe várias novidades sobre a prova. O evento conta com apoios da Câmara Municipal do funchal, Câmara Municipal de Machico e Câmara Municipal do porto Moniz, de várias empresas e tem como “media partner” o JM-Madeira.
Segundo Gonçalo Pereira, da organização, as inscrições esgotaram antes mesmo do final do prazo. No total, participam 33 equipas: oito estrangeiras, 15 do território continental e as restantes da Madeira.
Na cerimónia, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou a relevância do evento para a promoção de uma Madeira mais sustentável, sublinhando a aposta em competições que privilegiam a mobilidade elétrica.
O rali, pela 1.ª vez integrado na Bridgestone FIA Eco Rally Cup — campeonato do mundo da modalidade para veículos elétricos em provas de regularidade — arranca no Funchal às 13h00 de 3 de outubro. O percurso inclui passagens por vários concelhos, entre os quais Calheta e Porto Moniz, terminando com uma Power Stage em Machico, marcada para as 14h45 do dia 4. A PEC mais pequena tem 21 quilómetros, enquanto maior vai ter 45, sendo todas disputadas e regularidade absoluta.
O Eco Rally Madeira 2025 antecede o 9.º E-Rallye de Monte Carlo, também do Bridgestone FIA Eco Rally Cup.
