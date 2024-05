Dortmund vence PSG pela margem mínima

O Dortmund venceu hoje o PSG em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, pela margem mínima (1-0).

O único golo do encontro foi marcado por Füllkrug, ao minuto 36, com os alemães a irem em vantagem para a segunda mão, que será disputa no Parque dos Príncipes, dia 7.