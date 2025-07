As autoridades espanholas admitiram que o acidente de viação que vitimou o futebolista português Diogo Jota e o irmão, em Zamora, Espanha, pode ter sido provocado pelo rebentamento de um pneu.

De acordo com um comunicado enviado à agência Lusa, a Guardia Civil refere que está a investigar o acidente de viação, ocorrido às 00:30 (23:30 em Lisboa) no quilómetro 65 da A52, município de Cernadilla, Zamora.

Segundo o mesmo documento, as autoridades espanholas referem que a investigação levada a cabo pela Guardia Civil aponta para “o rebentamento de um pneu durante uma ultrapassagem”.

Na sequência do acidente, o veículo incendiou-se e os dois ocupantes morreram: Diogo Jota e o irmão.

Sem especificar, o mesmo comunicado refere ainda que “um veículo saiu da estrada pelo lado esquerdo”

Diogo Jota, 28 anos, era jogador do Liverpool há cinco épocas e jogava e somou 49 internacionalizações na seleção nacional.

O atleta fez a formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, que o voltou a ceder ao Wolverhampton, no qual acabou por assinar e jogar durante três épocas.