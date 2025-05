A manchete do JM Desporto é dedicada ao Torneio de Futebol 1.º de Maio que otem decorreu no campo dos Prazeres. O triunfo sorriu ao Estreito da Calheta, que fez a festa ao vencer a equipa do Jardim do Mar por 3-1.

Negócio com investidor asiático não se concretizou, mas o Nacional diz que essa hipótese “ainda não caiu”. Este é outro destaque no noticiário desportivo do JM.

Em ténis de mesa, o foco vai para a equipa do CD São Roque que está em vantagem no play-off do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.

Na II Liga, destaque para o Marítimo e para os três reforços de janeiro que estão a convencer o treinador Ivo Vieira, e, na Liga Europa, regista-se a goleada do Manchester de Amorim em Bilbao.

Em andebol, ‘SAD bate à porta da final da Taça de Portugal’ é outra chamada.

Há mais noticiário para ler, acompanhe o JM também na edição web, a na aplicação e nas redes sociais.