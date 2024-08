Cristiano Ronaldo orgulhoso dos campeões Iúri Leitão e Rui Oliveira

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo felicitou ontem os ciclistas Iúri Leitão e Rui Oliveira pela conquista da medalha de ouro no madison, prova de pista, dos Jogos Olímpicos Paris2024.

“Que orgulho, campeões. Parabéns, Iúri Leitão e Rui Oliveira”, escreveu o ‘astro’ madeirense, na rede social Instagram.

O capitão da seleção portuguesa associou-se à ‘onda’ de congratulação pelos feitos de Leitão e Oliveira, que de resto imitaram a sua celebração de golo quando receberam a medalha, no pódio.

A dupla lusa somou ontem 55 pontos, nas 200 voltas à pista do Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, mais oito do que a Itália, com Simone Consonni e Elia Viviani, segunda classificada, enquanto a Dinamarca, com Niklas Larsen e Michael Moerkoev, terminou no terceiro posto, com 41.