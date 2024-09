Cristiano Ronaldo marcou ontem o 900.º golo da sua carreira, ao apontar o segundo tento do jogo de Portugal com a Croácia (2-1), na primeira jornada da Liga das Nações.

O capitão da seleção nacional alcançou assim uma marca histórica, assinalada por todo o mundo do futebol, com reações de múltiplas figuras do desporto rei e de vários clubes, incluindo aqueles que Ronaldo representou enquanto futebolista.