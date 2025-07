O treinador português Carlos Queiroz considera que orientar a seleção de futebol de Omã é “um desafio enorme”, numa entrevista divulgada hoje pelas redes sociais da federação daquele país asiático.

“Não é fácil, mas a minha convicção é que no fim os frutos do nosso trabalho serão muito doces”, afirma Carlos Queiroz, de 72 anos, que fez a sua primeira aparição como selecionador de Omã no Instagram da federação de futebol local.

Carlos Queiroz, que há uma semana foi anunciado como selecionador até ao final do Mundial de 2026, refere que “é uma grande honra trabalhar com a seleção de Omã” e que conta “com a colaboração e apoio dos adeptos, como 12.º jogador”.

“Vou estudar muito pormenorizadamente a seleção e os jogadores e construir com a federação [de Omã] a melhor preparação possível para a equipa”, adianta Calos Queiroz, que estava sem treinar desde que deixou o cargo de selecionador do Qatar, em 2023.

O treinador português sustenta que com trabalho, ambição, disciplina e compromisso, aliados ao talento dos jogadores e a uma boa preparação, os objetivos pretendidos poderão ser alcançados.

Antes de abandonar o Qatar, Queiroz, que foi selecionador português em dois períodos (1991/93 e 2008/10), tinha deixado a seleção do Irão após o Mundial2022, para o qual tinha sido contratado em substituição do croata Dragan Skocic.

Ao longo de 30 anos de uma carreira iniciada em 1991, Queiroz esteve à frente de sete seleções: Emirados Árabes Unidos (1999), África do Sul (2000 a 2001), Colômbia (2019 a 2020), Portugal (1991 a 1993 e 2008 a 2010), Irão (2011 a 2019 e 2022), Egito (2021 a 2022) e Qatar (2023).

A nível de clubes, Queiroz foi adjunto de Alex Ferguson no Manchester United e orientou em seniores o Sporting, New York/New Jersey MetroStars (Estados Unidos), atual New York Red Bulls, o Nagoya Grampus (Japão) e o Real Madrid, tendo como ponto mais alto da carreira a conquista de dois mundiais de sub-20, então como selecionador do escalão em Portugal.

Queiroz chega a Omã, a sua oitava seleção, com 136 vitórias nos 236 jogos internacionais, à procura de assegurar a quinta qualificação para um Campeonato do Mundo – e superar Walter Winterbotton e Óscar Tabarez, que têm quatro cada – e participar também pela quinta vez num Mundial.

Neste regresso ao Médio Oriente, Queiroz vai enfrentar a quarta fase de qualificação asiática para o Mundial2026, que vai ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Omã chegou a estes ‘play-off’ depois de ter sido quarto no Grupo B, com 10 pontos, em nove jogos (três vitórias, um empate e cinco derrotas), atrás de Coreia do Sul (19 pontos), Jordânia (16) e Iraque (12).

A seleção de Omã vai defrontar o Qatar e os Emirados Árabes Unidos no Grupo A na quarta ronda da qualificação asiática para o Mundial2026 de futebol. O sorteio definiu ainda que os jogos se vão disputar no Qatar, de 08 a 14 de outubro.