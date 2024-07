Canoas ‘Guilherme Figueira’ e ‘Tigre’ vencem 13ª Regata de Canoas da Madalena do Mar

Decorreu, hoje, a 13ª Regata de Canoas da Madalena do Mar, numa organização conjunta da Câmara Municipal da Ponta do Sol com o apoio da Associação Regional de Canoagem da Madeira e Junta de Freguesia da Madalena do Mar.

Na iniciativa participaram 22 canoas, abrangendo frotas de Canoas de 5 concelhos da Madeira, nomeadamente de Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos, Porto Moniz e Ponta do Sol.

O trajeto da regata decorreu na baía da Madalena do Mar, com partida frente ao Bairro do Pescadores, rondando uma boia aos 1000m e chegada no ponto de partida, numa distância de aproximadamente 2Km.

Classificações

A Canoa Guilherme Figueira (Miguel Figueira e Carlos Lima) foi a mais rápida, completando o percurso em 00:15:47, seguida da Canoa Tigre (Paulo Abreu, José Barreto) e Canoa Gustavo Figueira (Helena Ferreira, Gustavo Figueira, Guilherme Figueira), com o tempo de 00:19:10 e 00:19:35 respetivamente.

Canoas Tradicionais: 1º Canoa Guilherme Figueira, 2º Canoa Gustavo Figueira, 3º Canoa Rosária.

Canoas Não Tradicionais: 1º Canoa Tigre, 2º Canoa Tânia Coelho, 3º Canoa São João de Deus.

Refira-se que a primeira canoa feminina a cortar a linha de chegada foi a Pequena Sofia, tripulada por Cecília Camacho, com o tempo de 00:20:48.