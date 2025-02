O Grupo Recreativo Cruzado Canicense já decidiu o seu sentido de voto nas eleições da Associação de Futebol da Madeira tendo a escolha recaído no projecto liderado por Rui Coelho, segundo nota enviada pela candidatura.

O Cruzado Canicense, fundado em 1938, vive agora um período de renovação após uma longa e carismática liderança de Maurílio Caires. O clube do concelho de Santa Cruz é agora presidido pelo jovem Alexio Silva que tem imprimido, juntamente com a sua equipa, uma nova dinâmica quer nos eventos do clube quer nas parcerias que tem apresentado.

Ao que tudo indica Rui Coelho vai liderar a única lista candidata à AFM e manifesta a sua satisfação pelo apoio recebido.

“O Canicense é um clube relevante e vive agora o início de um projecto que adorei conhecer. Estou muito entusiasmado com o que os novos dirigentes podem fazer pelo futebol madeirense e estaremos cá para apoiar no que for possível”, declarou o candidato.

Alexio Silva, por seu turno, afirmou ter havido uma “simbiose entre as ideias apresentadas pelo Rui Coelho e aquilo que entendemos necessário para os clubes”.