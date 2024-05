A Câmara Municipal da Calheta congratula-se com mais uma grande vitória do canoísta Bernardo Pereira, que este sábado conquistou o título de Campeão Nacional de Canoagem de Mar, na categoria SS1 Sénior. O jovem calhetense, desportista do Clube Naval da Calheta, soma, desta forma, 7 títulos de campeão nacional.

A 3.ª Etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar decorreu no último sábado, em Vila Nova de Milfontes, de onde o Clube Naval da Calheta saiu com outros títulos, em diversos escalões. Já o Clube marcou a sua posição geral em 6º lugar. A prova contou com a presença de cerca de 200 atletas provenientes de 27 clubes, divididos por 20 categorias.

Para o Município, estes resultados revelam muito empenho e dedicação por parte dos atletas e do Clube e encorajam outros atletas a se dedicarem ao desporto. Os resultados mostram também que o Clube e os seus atletas estão em forma para o Campeonato do Mundo que decorrerá em outubro na Região, para o qual desejamos, desde já, muito sucesso.