O Calheta Viva Cup, prova de futebol jovem organizada pelo Estrela da Calheta em parceria com o Município da Calheta vai reunir, entre os dias 1 e 4 de março no Campo do Paul do Mar, 700 atletas, em representação de 44 equipas, de 17 clubes.

Para além dos clubes regionais, que já marcaram presença no ano passado, inclui-se a renovação do Ronfe e da AD Oliveira.

Este ano, o torneio terá cariz internacional já que inclui a presença da equipa inglesa do Harlow Tekkers Wolves.

O padrinho do evento é Ukra, que representou vários clubes como o FC Porto, Braga e Rio Ave , entre outros.