O atleta do Santacruzense, Francisco Gouveia, sagrou-se hoje campeão do mundo ao vencer a final do Curitiba 2025 World Boccia Youth Championships, que se está a realizar naquela cidade brasileira e onde está a representar a Seleção portuguesa.

Na final de hoje Francisco voltou a encontrar a brasileira Beatriz Chagas, que já tinha derrotado na primeira fase da prova, e repetiu o triunfo, conquistando assim o titulo mundial.

“Muitos parabéns ao Francisco e ao seu treinador, Jorge Fernandes”, diz o Santacruzense, nas redes sociais.