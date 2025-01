Bom dia!

Golos para todos os gostos, três dos quais apontados por Pavlidis, avançado helénico que viveu ontem a sua melhor noite desde que chegou ao Benfica. Mas não chegou. A derrota encarnada (4-5) frente ao Barcelona surgiu com um golo no último lance de um desafio que contou com uma arbitragem polémica. Sporting joga hoje (17h45) em Leipzig.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a I Liga. Dudu vive momento “feliz” mas quer mais. Já na II Liga, Marítimo cumpriu apenas o terceiro jogo sem golos sofridos.

Saiba ainda que CR7 bisa e chega aos 919 golos e que Maratona do Funchal ganha dimensão mundial.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!