A Câmara Municipal da Calheta congratula o Estrela da Calheta FC pela conquista da Divisão de Honra Sénior Feminina de Futsal 2024/2025. A vitória deu-se este domingo, ao vencerem a grande final regional contra a equipa do CS Marítimo.

“O jogo, disputado ontem na Ponta do Sol, foi um momento de grande emoção e demonstrou a força, dedicação e talento das nossas atletas, que, com muito esforço e espírito de equipa, ergueram mais um troféu para o clube e para o nosso concelho. Este título, que se soma à conquista da Supertaça, é motivo de grande orgulho para a Calheta e evidencia o excelente trabalho desenvolvido pelo clube, equipa técnica e direção, bem como o apoio incondicional dos adeptos”, refere o município, aproveitando a ocasião para reafirmar o seu compromisso com o desporto, “sendo certo que continuará a apoiar o desenvolvimento e crescimento dos clubes locais”.