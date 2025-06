As inscrições com desconto para Rali da Madeira terminam hoje

O prazo previsto para inscrições com desconto no Rali da Madeira, prova organizada pelo Club Sports da Madeira e que vai para a estrada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, termina às 17 horas de hoje. As inscrições poderão, ainda, ser feitas até ao dia 14 de julho, mas neste período, sem beneficiar de qualquer desconto.

Como se sabe, o simbólico Rali Vinho da Madeira passará a ser conhecido como Rali da Madeira a partir da edição deste ano, o que marca uma nova fase para “a prova de ralis mais antiga de Portugal, sempre organizada pelo mesmo clube”.

Recorde-se que a edição de 2025 coloca Filipe Sousa nas funções de diretor de prova, substituindo Pedro Melvill de Araújo. Além disso, o percurso vai diminuir no número de provas de classificação (PEC), que passa de 15 para 13.