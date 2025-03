Em comunicado enviado às redações, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) informa que instaurou um processo de contraordenação na sequência de alegados insultos racistas dirigidos ao guarda-redes do Vitória SC (Guimarães), Bruno Varela, durante o encontro com o Boavista FC, disputado no Estádio do Bessa.

O jogo teve algum tempo parado depois do guardião vitoriano se ter dirigido ao árbitro, alegando ser alvo de insultos racistas.

A decisão surge após a divulgação de notícias nos órgãos de comunicação social sobre os incidentes ocorridos na partida, referente à 25.ª jornada da Primeira Liga, competição organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional. O processo visa o apuramento dos factos e eventuais responsabilidades.