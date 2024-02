Andebolista português Luís Frade renova com o FC Barcelona até 2026

O andebolista internacional português Luís Frade renovou com o FC Barcelona por mais dois anos, até 2026, com uma terceira temporada opcional, anunciou hoje o clube espanhol na sua página na Internet.

“Se era um sonho assinar pelo Barça, imagine-se renovar. Estou muito feliz por poder renovar por um clube como este”, disse Frade, que chegou à Catalunha no verão de 2020, proveniente do Sporting.

Nestas três temporadas e meia como jogador do FC Barcelona, o pivô de 25 anos, formado no Águas Santas, foi conquistando o seu espaço, dentro e fora do campo, e hoje é uma referência ofensiva na linha de seis metros.

Luís Frade já ultrapassou a fasquia dos 100 golos na Liga dos Campeões (118), apesar de ter sofrido uma longa lesão há duas temporadas, e nos 81 jogos na liga espanhola já superou os 250 golos.

“É um clube em que cresci. Estou muito feliz com a minha evolução. Quando cheguei era uma criança, uma promessa e agora deram-me a oportunidade de dar um passo em frente. Tenho que agradecer a confiança e continuar a trabalhar”, salientou.

O internacional luso representou Portugal no mais recente Europeu de andebol, que decorreu na Alemanha, tendo inclusive estado entre os nomeados para o prémio de melhor pivô da competição.

Nascido em Rio Tinto, perto do Porto, Luís Frade conquistou 20 títulos desde que ingressou no FC Barcelona, entre os quais a Liga dos Campeões (2020/21 e 2021/22), Liga espanhola (2020/21, 2021/22 e 2022/23) e Taça do Rei (2020/21, 2021/22 e 2022/23).

Luís Frade não esconde que “o emblema é pesado e há pressão”, mas que adora essa sensação.

“Todos queremos continuar numa equipa, num clube e numa cidade como esta. Esperamos continuar a vencer e a melhorar o máximo possível. Temos uma grande equipa, se continuarmos a trabalhar com o grupo unido podemos ganhar muitas coisas”, concluiu.