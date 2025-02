Bom dia!

O sonho lusitano terminou nas meias-finais do Mundial de andebol. Portugal caiu com naturalidade frente à poderosa Dinamarca, por números esclarecedores (40-27), mas conquistou o respeito do universo andebolístico.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o 1.º de Maio. Um século de crescimento social e desportivo. O presidente Duarte Luciano sublinha a vitalidade do emblema que se orgulha de investir nos recursos humanos. As celebrações do centenário, este ano, englobam múltiplas ações. Hoje é inaugurada a loja do clube.

No futebol, alvinegros querem materializar poderio ofensivo. Tiago Margarido elogiou o crescimento da equipa e a sua força em casa, desejando um bom resultado, hoje, na receção ao Arouca.

Já no Marítimo, Ivo procura primeira vitória em Chaves. Técnico madeirense quer equipa competitiva para somar o primeiro triunfo, depois de duas igualdades.

Conheça ainda a sorte lusa nas provas europeias. O Benfica defrontará o Mónaco, enquanto o Sporting encontra o Dortmund. Na Liga Europa, o FC Porto enfrenta a Roma.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana!