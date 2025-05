Andebol: Délcio Pina prolonga contrato com o Marítimo

O Marítimo anunciou a renovação de contrato com o andebolista Délcio Pina por mais duas temporadas.

Há quatro temporadas na Região (uma no Madeira SAD e três no Marítimo), o lateral de 33 anos foi o melhor marcador do Campeonato Andebol 1 nas últimas duas temporadas e lidera a lista de goleadores em 2024/25 a uma jornada do fim.

Em declarações reproduzidas pelo clube, o cabo-verdiano diz-se feliz por “ficar mais dois anos em casa”, destacando o apoio que tem recebido durante a experiência verde-rubra e manifestando a satisfação pela época de sucesso que o Marítimo Andebol SAD tem vindo a protagonizar.