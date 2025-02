Bom dia!

O Sporting perdeu (0-3) na receção ao Borussia Dortmund e praticamente hipotecou a continuidade na ‘Champions’, num jogo onde foi notória a falta de soluções de uma equipa em claro défice físico.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. José Gomes “nunca tinha feito dois golos num jogo”.

Já no Marítimo, mudanças de Ivo começam a dar frutos.

No futsal, alvinegros já sonham com a ‘dobradinha’ e no ténis de mesa jovens madeirenses arrebatam 11 medalhas no Seixal.

Saiba ainda que Algarve e Canárias estarão na Região em torneio de Carnaval de andebol.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!