O Al Hussein, do treinador português João Mota - antigo defesa que passou pelo União da Madeira e Câmara de Lobos -, está em vantagem na final da Supertaça da Jordânia, depois do triunfo, este domingo, por 3-1, no terreno do Al Wehdat, no primeiro jogo da decisão e no regresso oficial da competição na Jordânia, no arranque de um mês de fevereiro de decisões.

Em Amman, no King Abdullah Stadium, o Al Wehdat, vencedor da Taça da Jordânia em 2024, marcou primeiro, por Yousef Abu Al Jazar (32’), na sequência de um pontapé de canto, mas a reação dos campeões em título chegou logo a seguir (34’), por Al Quraishi. Após o intervalo, mais dois golos de um senascional Al Hussein, com Majdi Al Attar (51’) e Reziq Bani Hani (61’) a consumarem a reviravolta e a garantirem significativa vantagem do conjunto liderado por João Mota, de 58 anos, para o segundo jogo da final, em Irbid, marcado para a próxima quinta-feira, 6 de fevereiro.

Assim, e depois da Supertaça, o Al Hussein terá pela frente as partidas dos oitavos de final da AFC Champions League Two, a 11 e 18 deste mês, onde vai defrontar o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, e que conta, entre outros, com Caio Lucas e Adel Taarabt, ex-Benfica, ou o avançado internacional espanhol Paco Alcácer.

Líder destacado da Liga da Jordânia, onde defende o inédito título conquistado no último verão, com cinco pontos de vantagem, no final da primeira volta, sobre este mesmo Al Wehdat, o Al Hussein já garantiu também presença nas meias-finais da Taça da Jordânia.

Na prática, em 19 partidas desde que João Mota reassumiu os destinos do clube, o Al Hussein venceu 15, empatou três (com duas decisões por penáltis frente ao Al Salt, para a Taça Escudo e Taça da Jordânia, com desfechos distintos) e averbou, apenas, uma derrota - na Champions, frente ao Al-Ahli Dubai de Paulo Sousa, por 2-3, depois de ter estado a vencer por 2-0 -, tendo concretizado 42 golos contra 17 sofridos.