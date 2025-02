O Al Hussein do treinador português João Mota, que passou pelo União e Câmara de Lobos enquanto jogador, está fora dos quartos de final da AFC Champins League Two mas caiu, apenas, nas grandes penalidades, depois de ter conseguido contrariar com mérito, durante largos períodos, as tendências das casas de apostas e de ter levado a decisão para a marca de 11 metros.

Depois da recente conquista da Supertaça da Jordânia (apenas a segunda do historial do Al Hussein), o treinador português João Mota, de 58 anos, pode agora concentrar-se, em exclusivo, na persecução dos restantes objetivos internos e que passam pela revalidação do título na Primeira Liga da Jordânia e pela conquista da Taça.

Em 22 partidas desde que João Mota reassumiu os destinos do clube, o Al Hussein venceu 16, empatou quatro (com duas decisões por penáltis frente ao Al Salt, para a Taça Escudo e Taça da Jordânia, com desfechos distintos) e averbou, somente, duas derrotas - na Champions, frente ao Al-Ahli Dubai de Paulo Sousa, por 2-3, e com o Al Sharjah, por 0-1 -, tendo concretizado 43 golos contra 18 sofridos.