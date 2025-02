O Al-Ain anunciou oficialmente a saída do madeirense Leonardo Jardim, que rescindiu contrato com o clube dos Emirados Árabes Unidos esta terça-feira, antes de ser confirmado como novo treinador do Cruzeiro.

O treinador português comandou a equipa pela última vez na segunda-feira, na derrota por 2-1 frente ao Al-Rayyan, em jogo da Liga dos Campeões Asiática. Agora, segundo a Flashcore, prepara-se para viajar para Belo Horizonte, onde deverá assistir ao clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, no Mineirão.

Existe a possibilidade de Jardim fazer a sua estreia na última jornada da fase de grupos do Campeonato Mineiro, frente ao Democrata de Governador Valadares, no Mamudão, no dia 12 de fevereiro.

De acordo com a imprensa brasileira, o técnico assinará contrato válido até ao final de 2026. Será o terceiro português a comandar a Raposa, sucedendo a Paulo Bento e Pepa.