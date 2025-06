A futura Associação de Engenharia, Design e Cultura Automóvel da Madeira (AEDCAM) adiou esta tarde o evento automóvel agendado para este sábado na Praia Formosa.

Em comunicado, a entidade organizadora diz que “a principal razão prende-se com a grande adesão de participantes, muito acima das expectativas iniciais, o que obriga a repensar toda a estrutura logística e de segurança do evento”.

“A organização pretende garantir que este primeiro encontro decorra com a máxima qualidade, tranquilidade e respeito por todos os envolvidos, nomeadamente participantes, autoridades e comunidade local”, sublinha a AEDCAM.

A presidente da comissão instaladora da AEDCAM, Marta Pereira, esclarece que a organização quer assegurar que este evento “seja um verdadeiro exemplo de convivência, civismo e valorização da cultura automóvel”, pelo que precisa “de reestruturar toda a operação, desde acessos a estacionamento, passando pelo policiamento e pelas zonas de exposição”.

“Este adiamento, embora lamentável, surge também por razões de força maior e na sequência do compromisso da organização com a legalidade, a segurança e a responsabilidade social. A nova data será anunciada nos próximos dias, após articulação com as autoridades competentes”, adianta a responsável.

Marta Pereira agradecemos “a compreensão de todos os participantes e parceiros, bem como o apoio dos meios de comunicação social, que consideramos essenciais para o sucesso desta iniciativa”.