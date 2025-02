AD Camacha oficializa João Nivea como treinador

João Nivea é o novo treinador da Associação Desportiva da Camacha, tal como já noticiado pelo JM, tendo tomado o pulso ao plantel esta quarta-feira, conforme deu conta o clube. Isto um dia depois do anúncio da saída do timoneiro madeirense João Luís Martins.

A restante nova equipa técnica é composta pelo treinador-adjunto André Coelho, o preparador fisico Zé Pedro e ainda o analista Nuno Costa.

João Nivea, de 34 anos, iniciou a temporada ao serviço do Vilaverdense, na Liga 3, tendo orientado o clube em apenas três jogos, antes de ter saído por “motivos pessoais”, segundo o emblema minhoto.

Como treinador de equipas séniores de futebol, o treinador natural de Cascais orientou no Campeonato de Portugal o Juventude de Évora, o Benfica de Castelo Branco e o Lusitano de Évora.

A AD Camacha, a sete jornadas do fim da Série B do Campeonato de Portugal, está no 10.º lugar, com 24 pontos, sendo a primeira equipa abaixo da linha de água. Está a dois pontos do 9.º classificado e a três do 8.º e 7.º

Os madeirenses atravessam o momento menos conseguido da época ao nível de pontos, tendo somado apenas sete pontos nos oito jogos disputados no ano civil de 2025 (quatro empates, três derrotas e uma vitória).

A estreia de João Nivea pela Camacha está agendada para o próximo domingo, pelas 15h00, na receção ao aflito Coimbrões, adversário que está no 12.º posto.