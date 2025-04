A Direção Regional de Desporto (DRD) anunciou a abertura do período de candidaturas aos apoios financeiros destinados às atividades e infraestruturas desportivas para a época desportiva 2025/2026, que decorrerá entre 1 de julho de 2025 e 30 de junho de 2026. As candidaturas podem ser submetidas entre os dias 1 e 31 de maio de 2025, exclusivamente através da plataforma do desporto.

Para aceder aos apoios previstos no Programa Regional de Apoio ao Desporto (PRAD) 2025/2026, as entidades desportivas regionais devem preencher o Programa de Desenvolvimento Desportivo (PDD), conforme estipulado no artigo 5.º da Resolução n.º 779/2021, de 26 de agosto, que regulamenta o atual Regulamento de Apoio ao Desporto (RAD).

O formulário do PDD estará disponível na plataforma digital e deverá incluir todas as atividades que se pretendem candidatar a apoio nos vários capítulos do RAD, nomeadamente:

Capítulo I – Deslocações;

Capítulo II – Clubes e SAD em competições profissionais e não profissionais;

Capítulo III – Modalidades coletivas com representação nacional;

Capítulo IV – Modalidades individuais com representação nacional;

Capítulo V – Competição Regional;

Capítulo VI – Associações regionais de modalidade e multidesportivas;

Capítulo VII – Desporto para Todos;

Capítulo VIII – Eventos;

Capítulo IX – Infraestruturas desportivas.

Na época desportiva anterior (PRAD 2024/2025), candidataram-se aos apoios da DRD um total de 160 entidades desportivas regionais, incluindo 128 clubes desportivos e Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), bem como 32 associações regionais de modalidade e multidesportivas. O valor global de apoio atribuído, conforme estabelecido na Portaria n.º 696/2024, de 25 de novembro, foi de 14.761.890,55 euros.

A DRD reforça a importância da correta submissão dos dados no PDD dentro do prazo estabelecido, de forma a garantir a elegibilidade das candidaturas.